- Belgrad: Viele betrachten Mladic noch immer als Helden

Das UN-Tribunal in Den Haag will am Mittwoch das Urteil gegen den serbischen Ex-General Ratko Mladic verkünden. Dem 74-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe, unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica im Juli 1995. Dennis Gratz ist Abgeordneter im bosnischen Parlament. Im spricht im Inforadio von einem "wichtigen Urteil", glaubt aber nicht an große Einflüsse auf das Miteinander in dem Land. Gratz betont auch: "Wir haben wichtigere Probleme als Ratko Mladic."