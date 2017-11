Bild: SWR-Presse/Bildkommunikation

Mi 22.11.2017 | 09:25 | Interviews

- "Brüder - Der Weg in den Dschihad" im Ersten

Der ARD-Film "Brüder" erzählt die Geschichte des deutschen Informatikstudenten Jan Welke, der zum Islam konvertierte und sich später als salafistischer Kämpfer in Syrien dem "IS" anschloss. Sein Mitbewohner Tariq, ein Medizinstudent aus Syrien, erlebt den Krieg in seinem Heimatland und auch den muslimischen Glauben aus anderer Perspektive. Die Drehbuchautorin Kristin Derfler hat für den Zweiteiler seit 2014 recherchiert. Heiner Martin spricht mit ihr darüber, was sie an dem Thema interessiert hat.