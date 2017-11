Bild: dpa/Roland Weihrauch

Di 21.11.2017 | 16:05 | Interviews

- Anschlag in Essen vereitelt?

Bei einer Razzia in mehreren Bundesländern sind am Dienstag sechs mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS festgenommen worden. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main werden sie verdächtigt, einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Die Planung habe sich in einem noch sehr frühen Stadium befunden, sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Nach seinen Informationen wurde auch der Essener Weihnachtsmarkt als Terrorziel ins Visier genommen.