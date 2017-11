Bundesregierung, Jesco Denzel Bild: Bundesregierung, Jesco Denzel

Di 21.11.2017 | 15:45 | Interviews

- Der Bundespräsident als Krisenmanager

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen nicht abfinden - er hat die Parteien aufgerufen, noch einmal in sich zu gehen. Für Dienstag und Mittwoch hat er die Parteispitzen zum Gespräch geladen. Den Anfang machten die Grünen-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir, danach will Steinmeier FDP-Chef Christian Lindner im Schloss Bellevue empfangen. Wir fragen Angela Ulrich aus dem Hauptstadtstudio, ob von den Gesprächen etwas nach draußen gedrungen ist und welche nächsten Schritte Steinmeier plant.