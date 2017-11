dpa/Christian Gossmann Bild: dpa/Christian Gossmann

Di 21.11.2017 | 13:05 | Interviews

- Razzia gegen Islamisten: Sechs Syrer festgenommen

Wegen Terrorverdachts hat die Polizei am Dienstag in mehreren deutschen Städten sechs Syrer festgenommen. Die Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren sollen als Mitglieder der Terrormiliz IS einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland geplant haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg erläuterte im Inforadio, was über die Festgenommenen bislang bekannt ist und welche Ziele sie ins Visier genommen hatten.