- Mayer: "Erst das Land, dann die Partei"

Die CSU hat an die SPD appelliert, doch noch über eine gemeinsame Regierungskoalition zu sprechen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), sagte am Morgen im Inforadio, eine Neuwahl sei keine gute Alternative. Besser wäre eine große Koalition - doch dazu müsse die SPD ihre bisherige defensive Haltung aufgeben.

Es gehe um die Zukunft Deutschlands, da sei es an der Zeit, Parteiinteressen hintanzustellen. Meyer betonte, Neuwahlen seien keine gute Alternative. Es wäre feige, die Verwantwortung an die Wähler zurückzugeben. Die SPD hatte nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen und angekündigt, in die Opposition zu gehen.

57 Prozent der Deutschen bedauern das Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage des ARD-Deutschlandtrends. 31 Prozent der Befragten begrüßen dagegen, dass die Gespräche abgebrochen wurden.



Nach den Konsequenzen befragt, sprechen sich fast zwei Drittel für ein Neuwahl aus. Nur 29 Prozent sind für eine Minderheitsregierung. 32 Prozent der Befragten weisen der FDP die Schuld am Aus für die Sondierungen zu. 18 Prozent sehen die Verantwortung bei der CSU, 15 Prozent bei den Grünen und neun Prozent bei der CDU.



Eindeutige Erwartungen an die SPD gibt es nicht: Die Hälfte der Befragten findet, sie solle an ihrer Position festhalten und in die Opposition gehen, 44 Prozent möchten, dass sie mit der Union erneut eine Große Koalition bildet.