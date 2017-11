imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Mo 20.11.2017 | 10:05 | Interviews

- "Schwarz-grüne Minderheitsregierung wäre spannend"

Auch wenn es letzten Endes die FDP war, die die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen für beendet erklärt hat – die Schuld am Scheitern der Jamaika-Gespräche sieht der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel bei mehreren Beteiligten: So habe beispielsweise Bundeskanzler Angela Merkel in den Gesprächen sehr wenig Führungskraft gezeigt. Eine Minderheitsregierung mit Union und Grünen fände er ein spannendes Experiment, das aber erst "gelernt werden" müsste.