Bild: dpa/Arne Dedert

Mo 20.11.2017 | 07:45 | Interviews

- Das ewige "Bobbele"

Am Mittwoch wird Tennis-Legende Boris Becker 50 Jahre alt. Der Leimener kann auf eine beispiellose Karriere als Tennis-Profi zurückblicken. Doch auch außerhalb des Courts stand "Bobbele" immer wieder in den Schlagzeilen: Ob durch Affären, Samenraub oder zuletzt als Pleitier. Am Montagabend läuft im Ersten die Doku "Boris Becker - der Spieler. Wir sprechen mit einem der Autoren.



Im Juli 1985 gewinnt der gerade mal 17-jährige Boris Becker das bedeutendste Tennisturnier der Welt in Wimbledon. Seine erste Million macht er mit 18, spielt insgesamt 25 Millionen an Preisgeldern ein. Sein Name wird zur Marke und sorgt für noch mehr Millionen in den Kassen der Werbeindustrie. Mit dem Ruhm kommen die Erwartungen und die ganze Welt schaut zu - bis heute. Doch wer ist dieser Boris Becker? Die Filmemacher Hanns-Bruno Kammertöns und Michael Wech haben ihn porträtiert. Entstanden ist die Dokumentation "Boris Becker - Der Spieler". Anlässlich des 50. Geburtstags des Sportlers am Mittwoch läuft sie am Montag um 20.15 Uhr im ersten. Über den Film sprechen wir mit Michael Wech.