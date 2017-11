Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD ist in die Offensive gegangen. Im Parlament in Potsdam gestand er am Mittwoch in Sachen Kreisgebietsreform Fehler ein. Ein Durchsetzen der Reform hätte eine Spaltung im Land bedeutet. Teile der Opposition wollen das so nicht gelten lassen. CDU und AfD fordern weiter Neuwahlen im Land. Unser Reporter im Potsdamer Landtag, Dominik Lenz, hat einen "durchaus selbstbewussten, aber staubtrockenen" Woidke erlebt: "Heute hat er ganz schön wenig geliefert", meint Lenz.