Sa 18.11.2017 | 07:44 | Interviews

- Klima: Was hat Bonn erreicht?

"Das ist der Geist von Paris" - mit diesen Worten hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die inzwischen beendete Weltklimakonferenz in Bonn gelobt. Das Treffen habe seinen Auftrag erfüllt, Texte für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu entwerfen, sagte Hendricks. Sieht das auch Entwicklungs- Staatssekretär Thomas Silberhorn (CSU) so? Und was sagt er zur Kritik von Umweltschützern, vor lauter Jamaika-Sondierungen habe Kanzlerin Merkel bei ihrem Bonn-Auftritt nichts als warme Worte im Gepäck gehabt?



Am Freitag ist die Weltklimakonferenz COP 23 in Bonn zuende gegangen. Das nächste Treffen findet im Herbst 2018 in Kattowitz statt. Zeit für eine Bilanz - und einen Ausblick: