Seit Wochen diskutieren die Verhandler von Union, FDP und Grünen über eine mögliche Jamaika-Koalition. Doch die stark unterschiedlichen Vorstellungen in beinahe allen Bereichen der Politik machen das Finden von Kompromissen merklich schwer. Immer öfter wird mehr übereinander als miteinander geredet, eine Einigung scheint in den meisten Punkten kaum zu erreichen.

Wir haben gefragt: Wäre Jamaika - sollte die Koalition doch noch zusammen kommen - überhaupt das Richtige für Deutschland? Was könnte eine alternative Koaliton sein? Und wenn gar keine Zustande kommt: Sollte es schnelle Neuwahlen geben? Und ist das überhaupt einfach so möglich? Das haben wir Sie gefragt, als Experte im Studio nahm der Politikwissenschaftler Uwe Jun, Professor an der Universität Trier, an dem Gespräch teil. Hier können Sie den Hörertalk mit Moderator Oliver Rehlinger noch einmal nachhören.