- DIW-Experte: "Siemens hätte früher reagieren müssen"

Wie sieht die Zukunft von Siemens in Deutschland aus? Gerade auch hier in Berlin? Konzernchef Joe Kaeser hat Einschnitte angekündigt. An diesem Donnerstag sollen die Personalvertretungen konkrete Zahlen bekommen. Berlin wird durch Günter Augustat vertreten. Der Sprecher der Berliner Siemens-Betriebsräte befürchtet drastische Einschnitte - sowohl im Dynamowerk als auch im Gasturbinenwerk. In Richtung Siemens-Führung sagt er: “Ja, Marge muss sein. Aber wir müssen unser Know-how unbedingt erhalten.“ Letztlich seien auch ganz grundsätzlich Forschung und Entwicklung in Deutschland durch die Sparpläne bedroht.