- Jamaika-Verhandlungen gehen in die Verlängerung

Jamaika - diese mögliche Regierungskoalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen hatte kurz nach der Bundestagswahl Zustimmungwerte von beinahe 60 Prozent. Doch nach Wochen der erfolglosen Sondierungen scheint die Verbindung immer unwahrscheinlicher - und die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt merklich. Was meinen Sie: Ist Jamaika das Richtige für Deutschland? Und wenn nicht - was dann? Darüber möchten wir mit Ihnen diskutieren - kurz nach 09.00 Uhr im Inforadio. Rufen Sie an: 030/91 20 20 3 931.