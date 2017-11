- "Fronten verhärtet": Jamaika-Sondierung vertagt

Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel will um 10.00 Uhr im CDU-Vorstand den Stand der Verhandlungen mit CSU, FDP und Grünen besprechen. In einer zweitägigen Klausur will die CDU-Spitze außerdem über Konsequenzen aus dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl reden. Dazu hat die CDU den Historiker Paul Nolte und den Risikoforscher Ortwin Renn eingeladen. Mit Renn soll über die Veränderungen und Ängste in der Gesellschaft geredet werden. Die CDU hatte am 24. September bei der Bundestagswahl mit 32,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 eingefahren.



Die Vorstandsklausur wird am Mittag unterbrochen, weil um 13.00 Uhr die Unionsfraktion im Bundestag zusammenkommt. Auch vor den Abgeordneten von CDU und CSU will die Kanzlerin über die Beratungen auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis informieren. Im Anschluss setzt der CDU-Vorstand seine Klausur fort.