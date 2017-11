imago, Artur Widak Bild: imago, Artur Widak

Do 16.11.2017 | 15:45 | Interviews

- Rolle des Arztes bei einem Todesfall: Was ist erlaubt?

Auch mit dem Tod werden Geschäfte gemacht. Das ist an sich nicht verwerflich, denn eine ganze Branche - die der Bestatter - lebt davon. Fragwürdig wird das Geschäft dann, wenn sich Ärzte von Bestattern bestechen lassen, um denen Aufträge zuzuschanzen oder, im schlimmsten Fall, Druck auf Hinterbliebene zu machen, damit die sich an ganz bestimmte Bestatter wenden. Nach einer rbb-Recherche ist genau das in Berlin passiert. Konkret geht es um drei Ärzte und einen Bestatter. Aber: in der Recherche ist von einer hohen Dunkelziffer die rede. Auch für Günter Jonitz von der Berliner Ärztekammer eine Überraschung.