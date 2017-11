dpa Bild: dpa

- Siemens: Der Tag der Wahrheit

Wie sieht die Zukunft von Siemens in Deutschland aus? Gerade auch hier in Berlin? Konzernchef Joe Kaeser hat Einschnitte angekündigt. An diesem Donnerstag sollen die Personalvertretungen konkrete Zahlen bekommen. Berlin wird durch Günter Augustat vertreten. Der Sprecher der Berliner Siemens-Betriebsräte befürchtet drastische Einschnitte - sowohl im Dynamowerk als auch im Gasturbinenwerk. In Richtung Siemens-Führung sagt er: “Ja, Marge muss sein. Aber wir müssen unser Know-how unbedingt erhalten.“ Letztlich seien auch ganz grundsätzlich Forschung und Entwicklung in Deutschland durch die Sparpläne bedroht.

Bereits zum Auftakt der ersten Tarifrunde für die Beschäftigten der Metallbranche gab schon mal die IG Metall den Kurs vor: Die Gewerkschaft droht mit erheblichem Widerstand, sollte es in der Kraftwerkssparte von Siemens im Zuge des geplanten Stellenabbaus zu betriebsbedingten Kündigungen und Standortschließungen kommen. "Dazu könnte auch die Verweigerung von Mehrarbeit und Sonderschichten über einen längeren Zeitraum gehören", sagte IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner am Mittwoch der "Wirtschaftswoche".



Bereits in der vergangenen Woche hatten die Berliner Betriebsräte von Siemens und die IG Metall das Management aufgefordert, keine Werke in Berlin zu schließen oder Teile zu verlagern. Sollte die Unternehmensführung dies tatsächlich vorhaben, würden sich die Arbeitnehmer energisch dagegen wehren, kündigte der IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus Abel am Freitag an. "Siemens muss sich auf eine harte Auseinandersetzung einstellen", fügte er hinzu.

Personalabbau "im vierstelligen Bereich"

Abel sagte, nach den Planspielen des Managements solle deutschlandweit Personal "im vierstelligen Bereich" abgebaut werden. Das Dynamowerk in Berlin sowie die Standorte Görlitz, Leipzig und Erfurt seien als Kandidaten für eine Schließung genannt worden.



Der Sprecher der Berliner Siemens-Betriebsräte, Günter Augustat,

verlangte am Donnerstag im Inforadio vom Unternehmen, keine Teile von Forschung oder Fertigung in Berlin aufzugeben. Vielmehr müsse Siemens in die Entwicklung noch effizienterer Gasturbinen und Elektromotoren investieren.

Streichungen trotz hervorragender Zahlen

Der Technologiekonzern will trotz glänzender Geschäftszahlen massive Stellenstreichungen vor allem im Kraftwerksgeschäft vornehmen. Siemens-Chef Joe Kaeser begründete dies mit der "Gesamtverantwortung für das Unternehmen". Den von Stellenstreichungen bedrohten Mitarbeitern stellte er eine Weiterbeschäftigung in anderen Konzernbereichen in Aussicht.



Siemens machte zunächst keine genauen Angaben, wieviele Beschäftigte betroffen sind und ob es zu den vor allem in Ostdeutschland befürchteten Werksschließungen kommen wird. Details sollen nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Donnerstag zunächst den Beschäftigten und dann der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.