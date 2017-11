- CSU-Landrat Walch: "Jamaika nicht um jeden Preis!"

Falls die Parteispitzen am Ende der Sondierungen eine ausreichende Grundlage für Koalitionsverhandlungen sehen, müssen sie davon auch noch ihre Parteien überzeugen. Vor allem die Grünen-Spitze braucht daher Erfolge, die sie der Basis präsentieren kann. Am 25. November ist ein Parteitag geplant. Ohne konkrete Erfolge bei den zentralen Grünen-Themen Klimaschutz und Flüchtlingspolitik wäre eine Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen fraglich.



Als schwierig gilt auch die Situation bei der CSU, die sich am Samstag mit den Ergebnissen der Sondierungen befassen will. Angesichts der bayerischen Landtagswahl im kommenden Herbst steht die CSU unter Druck, dies gilt besonders für den angeschlagenen Parteichef Horst Seehofer.



Bei CDU und FDP erscheint ein Ja zu Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich. Die CDU kommt direkt im Anschluss an die Nachtsitzung am Freitag und Samstag zu einer Klausurtagung zusammen. Die FDP wird vermutlich am 25. November den Mandatsträgern ihrer Partei ein Ergebnis zur Prüfung vorlegen.