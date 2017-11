Vyacheslav Prokofyev/imago Bild: Vyacheslav Prokofyev/imago

Mi 15.11.2017

- “Atmosphäre für Journalisten wird immer schwieriger“

Das russische Parlament hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das es möglich macht, ausländische Medien in Russland zu Agenten zu erklären. Das ist ganz offensichtlich eine direkte Reaktion auf einen Beschluss der US-Regierung. Die hatte verfügt, dass sich der russische Auslandssender “Russia Today“ als Agent in den USA registrieren lassen musste. “Ausländische Medien müssen sich nun an viele bürokratische Regeln halten“, erklärt unser Moskau-Korrespondent Markus Sambale. Das erzeuge noch mehr Unsicherheit unter den Journalisten, meint er.