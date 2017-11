- Senftleben: "Regierung Woidke ist gescheitert"

"Erstens wollen wir das Miteinander von Land und Kommunen wieder verbessern. Die Kreise und die kreisfreien Städte haben die Überzeugung vertreten: Wir können die notwendigen Veränderungen im Rahmen der gegebenen Strukturen selbst vornehmen. Dabei nehmen wir sie beim Wort, und dabei werden wir sie unterstützen. (...)



Zweitens: Wir müssen gemeinsam die Schuldenspirale der kreisfreien Städte durchbrechen. (...) Das Ziel muss es sein, dass alle Oberzentren unseres Landes dauerhaft wieder handlungsfähig sind. Und die Landesregierung ist weiterhin bereit, die kreisfreien Städte dafür teilweise zu entschulden. Dieses Angebot verbinden wir mit der Erwartung, dass Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel die notwendigen strukturellen Veränderungen in Zusammenarbeit mit ihren benachbarten Landkreisen in die Wege leiten. (...)



Drittens: Wir wollen die freiwillige Zusammenarbeit auch zwischen den Kommunen weiter stärken und freiwillige Zusammenschlüsse weiter unterstützen. Hierzu werden das Innen- und das Finanzministerium in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden bis zum Sommer kommenden Jahres ein Konzept entwickeln.



Viertens: Wir werden die Digitalisierung der Verwaltung energisch vorantreiben. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sollen möglichst viele ihrer Verwaltungsangelegenheiten online erledigen können. Dazu werden wir im Jahr 2018 ein Brandenburger E-Government-Gesetz vorlegen.



Fünftens werden wir in dieser Legislaturperiode ein neues Finanzausgleichsgesetz beschließen, um die Kommunen ab Januar 2019 insgesamt strukturell besser zu stellen. (...)



Sechstens halten wir an den Zusagen fest, die regionalen Kulturangebote in Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel, Senftenberg und Schwedt besser zu finanzieren und damit dauerhaft zu sichern.



Siebtens bekennt sich die Landesregierung zur stärkeren Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Abgeordneten in den Kreistagen und den kreisfreien Städten sowie zur Weiterentwicklung der kommunalen Demokratie.



Und Achtens schließlich werden wir die Gespräche mit den Gewerkschaften zur Zukunft des Brandenburger Landesforsts fortsetzen. Wir wollen einen Einstellungskorridor sichern und auch eine Altersteilzeit für Waldarbeiter einführen. (...)