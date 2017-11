Bild: Realfiction

Mi 15.11.2017 | 09:25 | Interviews

- Die Bestie Globalisierung: "Das Kongo-Tribunal"

Der Krieg in Ostkongo ist unübersichtlich und schwer zu verstehen. Vor allem aber ist er blutig: Rund sechs bis sieben Millionen Menschen sind dort in den letzten 20 Jahren gestorben. Das "Pech" der Kongolesen: Sie leben in einer der an Rohstoffen reichsten Regionen der Welt – und viele multinationale Konzerne wollen diese haben. Wie das mit dem Krieg zusammenhängt, erklärt die aufwühlende Dokumentation "Das Kongo-Tribunal" des Schweizer Regisseurs Milo Rau. rbb-Autorin Patricia Corniciuc war ihm im Kongo unterwegs und hat beobachtet, wie die Menschen dort auf den Film reagiert haben.