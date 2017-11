Di 14.11.2017 | 09:05 | Interviews

- "Letzte Warnung für Raed Saleh"

Das Spitzenpersonal der Berliner SPD ist spürbar angezählt: Erst die Rücktrittsforderungen an Partei- und Regierungschef Michael Müller, dann die schneidende Abrechnung mit Fraktionschef Raed Saleh durch einen offenen Brief, in dem 14 Abgeordnete Salehs Führungsstil scharf kritisieren. Am Dienstagtrifft sich die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, da muss sich der Vorsitzende seinen Kritikern stellen. Landespolitikreporter Jan Menzel sieht in dem Schreiben noch keine Rücktrittsforderung – aber eine letzte Warnung für Saleh.