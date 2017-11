Dauerbaustelle vor der eigenen Haustüre – das kennen viele Berliner. Die Straße wird abgesperrt und aufgerissen, doch dann gehen die Arbeiten nur schleppend voran. Teilweise tut sich monatelang gar nichts. So eine Dauerbaustelle gibt es derzeit in Moabit in der Jonasstraße. Seit März leiden die Anwohner unter den Absperrungen. Bauarbeiter haben sie jedoch nur selten zu Gesicht bekommen. Was ist dort los? Inforadio-Reporter Oliver Soos hat sich umgehört und umgeschaut.