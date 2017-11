Bild: imago/Gerhard Leber

Mo 13.11.2017 | 10:05 | Interviews

- Weltklimakonferenz: Keiner geht voran

In den Beginn der zweiten Woche der Weltklimakonferenz in Bonn platzt die Nachricht, dass der Kohlendioxid-Ausstoß in diesem Jahr wieder gestiegen ist. ARD-Klima-Experte Werner Eckert sagt: Das bedeutet vor allem, dass der Menschheit noch weniger Zeit bleibt, um die Klimaziele zu erreichen – doch genau das wäre bitter nötig. Das Problem sei: Ohne Barack Obama fehle der UN-Klimakonferenz eine echte Führung. Deswegen schauen viele jetzt hoffnungsvoll auf Kanzlerin Merkel.