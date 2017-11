Bild: imago/photothek

Sa 11.11.2017 | 08:04 | Interviews

- Fahrradunfälle mit Rechtsabbiegern - vermeidbar oder nicht?

Bei Rot über die Ampel, ohne Licht und auf dem Bürgersteig: Radfahrer stehen in Berlin teilweise zu Recht in der Kritik. Für eine leider sehr häufige und oft tödliche Unfallursache können sie indessen nichts, nämlich von PKW oder sogar LKW beim Rechtsabbiegen übersehen zu werden. In dieser Woche wurden deshalb zwei Radler in Berlin schwer verletzt, eines der Opfer schwebt in Lebensgefahr. Auch tödliche Unfälle sind an der Tagesordnung. Wie man diese Gefahrenquelle beseitigen könnte, darüber spricht Oliver Rehlinger mit Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UdV) im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.