- Vor dem SPD-Landesparteitag

Nicht nur die Bundes-SPD, sondern auch der Berliner Landesverband der Sozialdemokraten surft derzeit durch schweres Wasser. Die Personaldebatten der letzten Tage und Wochen waren heftig, vor allem für die beiden Spitzenleute Michael Müller und Raed Saleh. Beide wurden mehr oder weniger offen aus den eigenen Reihen zum Rücktritt aufgefordert. Der innerparteiliche Zoff soll am Samstag bei einem Landesparteitag aufgearbeitet werden. Kann das klappen? Fragen dazu an Jan Menzel, RBB-Redakteur für Berliner Landespolitik.



Müller zum Rücktritt vom Parteivorsitz aufgefordert

Folge waren öffentliche Scharmützel, die zum Teil wohl auch Ausdruck von Frust und Ratlosigkeit waren. Zunächst machten Vorschläge die Runde, der Regierende Bürgermeister Müller möge die Parteiführung abgeben, was dieser ablehnt. Diskutiert wurde auch, einen SPD-Generalsekretär zu installieren. In sozialen Netzwerken gifteten

sich Sozialdemokraten unterschiedlichster Couleur an, was Müller als "schlimm" bezeichnete.



Saleh-Gegner auf den Plan gerufen



Vor zwei Wochen schließlich meldeten sich die SPD-Abgeordneten Dennis Buchner und Sven Kohlmeier im Internet zu Wort und legten Müller den Rücktritt nahe. Das wiederum war wohl der letzte Auslöser für weitere 14 der 38 Sozialdemokraten im Abgeordnetenhaus, einen gepfefferten Brief an ihren Fraktionschef Saleh zu schreiben, der als innerparteilicher Gegenspieler Müllers gilt.



In dem Schreiben gehen sie Saleh frontal an und stellen seine Arbeitsleistung und seinen Führungsstil in Frage. Es gebe kaum noch Diskussionskultur und Willensbildung in der Fraktion, keine funktionierende Zusammenarbeit mit dem Senat und dem SPD-Landesverband, hieß es. Salehs Rücktritt wird indes nicht gefordert - jedenfalls nicht direkt.



Viel Stoff also für den Parteitag, bei dem Müller und wohl auch Saleh reden werden. Die geplante Aussprache ist zeitlich nicht begrenzt. Personalien werden nicht entschieden: Die Wahl des neuen Landesvorstands steht erst im Mai kommenden Jahres an.