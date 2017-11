Bild: dpa

Sa 11.11.2017 | 07:04 | Interviews

- Der Weg nach Jamaika: Zielgerade oder Sackgasse?

In den Jamaika-Sondierungen hat am Freitag eine entscheidende Phase begonnen. "Wir biegen jetzt ein auf die Zielgerade", sagte CSU-Chef Horst Seehofer vor Beginn der Abstimmungen von CDU, CSU und FDP und Grünen in Berlin. Wie sind die Gespräche verlaufen? Sind die Koalitionäre in spe ein Stück weiter? Darüber redet Oliver Rehlinger mit Andreas Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio.