Die sogenannten Paradise Papers decken schonungslos auf, wie trickreich die Steuerberater der Superreichen all die Schlupflöcher nutzen, die das Steuerrecht ihresgleichen lässt. Marina Popzov ist Expertin für Geldwirtschaft und Geldwäsche bei der Anti-Korruptionsvereinigung Transparency International. Sie sagt: Was die Sache so schwierig macht ist der Umstand, dass es sich um ein globales System handelt, in das beinahe jede nationale Finanzwirtschaft verstrickt ist.