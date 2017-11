Für global agierende Konzerne finden sich oft genug Lücken in der Steuergesetzgebung - das haben uns die "Paradise Papers" erst in dieser Woche wieder vor Augen geführt. Wenn Gesetze nicht wirken - kann bewusster Konsum da mehr erreichen? Was können die Verbraucher tun, welche Macht haben sie? Sollten Unternehmen wie Apple oder Nike boykottiert werden? Darüber möchten wir mit Ihnen diskutieren - kurz nach 09.00 Uhr im Inforadio. Rufen Sie an: 030/91 20 20 3 931.