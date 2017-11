- Der Tag der Sondierung - eine Bestandsaufnahme

Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsorganisationen haben die künftige Bundesregierung dazu aufgerufen, sich für einen wirksamen Schutz von Flüchtlingen in Europa einzusetzen. Deutschland bestimme maßgeblich mit, ob es in Europa überhaupt noch Zugang zum individuellen Asylrecht gebe, heißt es in einem gemeinsamen Appell, der unter anderem von Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischem Gesamtverband und Pro Asyl unterzeichnet ist. Der Rechtsexperte von Pro Asyl, Mesovic, verwies in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung der EU.