Bild: rbb Fernsehen/ Brandenburg aktuell

Fr 10.11.2017 | 15:25 | Interviews

- Quereinsteiger in Grundschulen - Chance oder Problem?

Die einen sehen sie als krasse Notlösung, die anderen als Rettung: Die Quereinsteiger, die an Berliner Schulen versuchen in den Lehrerberuf hineinzuwachsen. Vor allem an den Grundschulen werden sie eingesetzt, weil dort der größte Mangel an ausgebildeten Lehrer herrscht. Aber können sie diese wirklich ersetzen? Die erfahrendsten Grundschulforscher Deutschlands haben in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vor erheblichen negativen Folgen für die Kinder gewarnt - unter ihnen auch Jörg Ramseger, Dozent an der Freien Universität Berlin. Er warnte im Inforadio davor, aus dem Provisorium eine Dauerlösung zu machen.