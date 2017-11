Bild: dpa

Fr 10.11.2017 | 13:05 | Interviews

- Pro Asyl appelliert an künftige Bundesregierung

Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsorganisationen haben die künftige Bundesregierung dazu aufgerufen, sich für einen wirksamen Schutz von Flüchtlingen in Europa einzusetzen. Deutschland bestimme maßgeblich mit, ob es in Europa überhaupt noch Zugang zum individuellen Asylrecht gebe, heißt es in einem gemeinsamen Appell, der unter anderem von Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischem Gesamtverband und Pro Asyl unterzeichnet ist. Der Rechtsexperte von Pro Asyl, Mesovic, verwies in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung der EU.



Momentan werde in Brüssel daran gearbeitet, das Asylrecht in der EU zu beschneiden. Die Parteispitzen von CDU/CSU, FDP und Grünen sollten dafür sorgen, dass sich die neue Bundesregierung dieser Entwicklung entgegenstellt, fordern die Organisationen. Wenn sich Europa abschottet, würden sich auch ärmere Gegenden verweigern, die bislang den weltweit größten Anteil an Flüchtlingen aufnehmen, sagte Mesovic im inforadio. Bei den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition wollen Union, FDP und Grüne heute eine Zwischenbilanz ziehen. Strittig ist nicht nur die Zuwanderungspolitik, sondern auch der Klimaschutz.