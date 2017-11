Bild: imago/Christian Ditsch

Fr 10.11.2017 | 07:25 | Interviews

- Berliner SPD: Aufstand der Unzufriedenen?

Kurz vor dem Landesparteitag brodelt es in der Hauptstadt-SPD: Angesichts des historisch schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl und eher mäßiger Erfolge von Rot-Rot-Grün in Berlin bricht sich der Frust jetzt Bahn. Erst legten zwei Abgeordnete aus den eigenen Reihen Partei- und Regierungschef Michael Müller öffentlich einen Rücktritt nahe, nun probt ein gewichtiger Teil der SPD-Fraktion den Aufstand gegen ihren Vorsitzenden Raed Saleh. Werden die Wogen auf dem Parteitag geglättet? Das fragen wir Harald Georgii, er ist SPD-Chef in Friedrichshain-Kreuzberg.