- Jamaika-Sondierung: Wo geht die Reise hin?

Dass es schwer werden würde, auf Bundesebene ein "Jamaika"-Bündnis zu schmieden, wussten alle Beteiligten vorher. Aber so schwer? Vor allem bei den kleinen Parteien wachsen die Vorbehalte. Am Freitag wurde die erste Sondierungsrunde in großer Runde abgeschlossen - bevor in der nächsten Woche die zweite beginnt. Danach folgen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen, und danach muss ein etwaiger Koalitionsvertrag noch von der Basis der Parteien abgesegnet werden. Kann das überhaupt funktionieren? Einschätzungen von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio.