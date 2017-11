Do 09.11.2017 | 16:25 | Interviews

- Trotz Steuerplus: "Bäume wachsen nicht in den Himmel"

In Deutschland brummt die Wirtschaft, die Steuereinnahmen sprudeln. Bund, Ländern und Kommunen stehen im laufenden Jahr gut 734 Milliarden Euro Steuergelder zur Verfügung, 1,8 Milliarden mehr als noch im Mai angenommen. Der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) spricht von einer sehr erfreulichen Entwicklung - mahnt im Hinblick auf die laufenden Sondierungsgespräche aber: "Die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel." Matthias Reiche aus dem Hauptstadtstudio gibt einen Überblick über die Zahlen.

Rekordbeschäftigung und gute Konjunktur spülen in den kommenden Jahren mehr Steuern in die Staatskassen als bisher erwartet. Doch die potenzielle Jamaika-Koalition muss Abstriche bei ihren Wahlversprechen machen. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen liegen laut aktueller Schätzung im laufenden Jahr bei 734,2 Milliarden Euro. Das sind 1,8 Milliarden mehr, als noch im Mai angenommen worden war. Bis 2022 sollen die Steuereinnahmen auf 889,6 Milliarden Euro steigen, wie der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in Berlin bekanntgab.

Finanzielle Spielräume sind begrenzt

Altmaier sagte auch an die Adresse der Jamaika-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen, dass die Steuereinnahmen weiter sehr positiv verlaufen würden, aber die finanziellen Spielräume begrenzt seien. "Die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel."



Von 2017 bis 2021 erwarten die Steuerschätzer immerhin insgesamt 26,3 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen gegenüber der Mai-Prognose. Ein Finanzspielraum von 30 Milliarden Euro, wie er zuletzt in der Öffentlichkeit genannt wurde, ist laut Altmaier mit Vorsicht zu genießen. In den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Einnahmen des Staates regelmäßig noch etwas höher als die Schätzungen. Von dem Zusatzplus in Folge guter Konjunktur, Rekordbeschäftigung sowie höherer Löhne und Firmengewinne profitieren vor allem Länder und Gemeinden. Die vor der Bundestagswahl in Aussicht gestellten Entlastungen von Bürgern und Unternehmen müssen laut Altmaier zurückgefahren werden. Schon der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte trotz erwarteter Rekordeinnahmen keinen größeren Spielraum für Steuersenkungen über das bisher angekündigte Volumen von jährlich 15 Milliarden Euro pro Jahr hinaus gesehen.

Altmaier: Maßvolle Entlastung möglich

Altmaier verwies auf zahlreiche Belastungen, die in der Steuerschätzung noch nicht abgebildet seien. Zudem ist der Bund bei den Ländern mit umfangreichen Entlastungen in der Pflicht. Eine maßvolle Entlastung für untere und mittlere Einkommen sei aber möglich und angesagt, hieß es.



Soli soll abgeschafft werden Neben diesen Steuersenkungen soll der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft werden. Allerdings streiten die Jamaika-Unterhändler über die Geschwindigkeit des Abbaus. Die Liberalen wollen das möglichst schnell machen, die Union will dafür mehr Zeit in Anspruch nehmen und die Grünen wollen allenfalls bestimmte Einkommensgruppen auf diesem Wege entlasten.

Wirtschaftswachstum bei 2,0 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt nach Altmaiers Worten voraussichtlich bei 2,0 Prozent. Im kommenden Jahr belaufe es sich dann auf 1,9 Prozent. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht inzwischen von 2,0 Prozent in diesem und 2,2 Prozent im nächsten Jahr aus. (dpa)