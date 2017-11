Bild: imago/Ulli Winkler

Do 09.11.2017 | 09:05 | Interviews

- Offener Brief an Saleh: "Das ist beispiellos"

Es ist eine offene Abrechnung: 14 von 38 Berliner SPD-Abgeordneten haben ihrem Chef, dem Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh, in einem offenen Brief teils heftige Vorwürfe gemacht. Jan Menzel sieht dahinter den Machtkampf zwischen Saleh und dem Regierenden Michael Müller und meint: Der Brief kann Saleh durchaus gefährlich werden.