- Uploading Holocaust - ein ungewöhnliches Internetprojekt

Der 9. November steht in Deutschland - unter anderem - auch für eines der dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte: an diesem Tag erreichten die Pogrome gegen Juden einen neuen Höhepunkt. Zahlreiche Synagogen brannten oder wurden in dieser Nacht geschändet; die Massendeportationen von Juden begannen. Das ambitionierte Internetprojekt #uploading_holocaust will Jugendliche an das sensible Thema heranführen. Das Konzept dafür hat Georg Tschurtenthaler aus Berlin entwickelt. Mit ihm spricht Dörthe Nath darüber, welche Erfahrungen er im Umgang mit Jugendlichen bei der geschichtlichen Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen gemacht hat.



Wie kann man mit digitalen Mitteln und mit einer jugendgerechten Aufarbeitung mit Jugendlichen über die Naziverbrechen ins Gespräch kommen, wenn die Möglichkeiten für Gespräche mit Zeitzeugen schwinden und Jugendliche eher digital unterwegs sind? Das digitale Webprojekt #Uploading_Holocaust geht seit einem Jahr neue Wege. Das Projekt nutzt Youtube Videos, die größtenteils von israelischen Schülern stammen, interaktive Fragebögen und andere Materialien. "Der Schulstoff ist oft weit entfernt von der Lebenswirklichkeit" Georg Tschurtenthaler von der Berliner Produktionsgesellschaft Gebrüder Beetz Filmproduktion Berlin hat das Konzept entwickelt, ist Producer des Projekts und hat in den letzten 12 Monaten damit in Schulen und Workshops mit Schülern Erfahrung gesammelt. Das, was in der Schule vermittelt wird, ist oft sehr weit entfernt von der digitalen Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Wichtig sei, sie ernst zu nehmen, und ihnen auch in ihrem Umgang mit der digitalen Welt die Chance zu geben eigene Perspektiven zu finden. Das Webprojekt arbeitet teilweise mit einem sehr emotionalen Zugang. Wichtig ist, dass keiner versucht, die Jugendlichen zu belehren. Mit Hilfe der online Umfrage können sich die Nutzer selbst einschätzten aber auch mit anderen Vergleichen. Selfies auf dem Friedhof - geht das? Einige Bilder sind verstörend – etwa die Selfies der israelischen Jugendlichen auf einem Friedhof in Polen. Aber diese Bilder werden nicht kommentiert. Was die israelischen Jugendlichen tun, wäre in Deutschland allerdings für viele Jugendliche ein Tabu, sagt Tschurtschenthaler. Durch die Online-Umfrage bei dem Projekt führt ein deutscher Youtuber, Jakob, der selbst Videos in Gedenkstätten gedreht hat. Zu dem Webprojekt gehört auch ein gleichnamiger Film, eine Koproduktion, an der u.a. auch der rbb beteiligt war. Der Film ist im rbb bereits gelaufen, das gesamte Projekt ist für unzählige Preise nominiert.