Wohl kaum ein US-Präsident hat in seinem ersten Amtsjahr so viel Aufsehen erregt wie Donald Trump. Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass er gegen Hillary Clinton gewann - wenn auch nur Dank der Besonderheiten des US-Wahlrechts. Die meisten seiner Wahlversprechen blieben bisher unerfüllt, nicht zuletzt auch wegen des Widerstands aus seiner eigenen Partei. Der Politikwissenschaftler Andrew Denison sagt in seiner Bilanz: "Noch nie waren die Chancen so groß, dass ein Präsident vor dem Ende seiner Amtszeit aus dem Amt gejagt wird."