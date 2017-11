- Heftige Diskussion über Polizeiausbildung

Versuchen Kriminelle Clans die Berliner Polizei zu unterwandern, indem sie einzelne Familienmitglieder als Polizisten ausbilden lassen? Der Innensenator und der Polizeipräsident sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, das Problem kleinzureden. Am Mittwoch haben Beide vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Stellung bezogen. Kirsten Buchmann aus der RBB-Redaktion für Landespolitik Berlin hat die Sitzung verfolgt.

Polizeipräsident Klaus Kandt sagte in der Sitzung, eine Unterwanderung seiner Behörde durch kriminelle Clans sei ausgeschlossen: "Die Behauptung ist definitiv falsch."

Sowohl Innensenator Andreas Geisel (SPD) als auch Polizeipräsident Klaus Kandt und Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers wiesen die Vorwürfe zurück und verwahrten sich gegen anonyme Anschuldigungen. "Niemand, der sich hier beschwert, kann etwas belegen", sagte der Polizeipräsident. Die Polizeiführung soll in vier Wochen dem Parlamentsausschuss einen detaillierten Bericht vorlegen.

Nach schweren Vorwürfen gegen die Polizeiakademie hatte die Opposition aus FDP, CDU und AfD die Sitzung durchgesetzt. Seit Tagen tauchen immer neue Vorwürfe zu Verwerfungen an der Ausbildungsstätte für den mittleren Dienst der Hauptstadt-Polizei auf. Demnach sollen dort Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. Die Vorwürfe landeten über Umwege oder anonym bei der Polizeispitze.

Nach Darstellung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) versuchen kriminelle arabische Großfamilien in Berlin, gezielt Angehörige in den öffentlichen Dienst einzuschleusen. Es gebe "deutliche Hinweise" auf einen solchen strategischen Ansatz, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf, am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".