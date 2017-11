- Innenausschuss berät über Polizeischule

Missstände bei der Berliner Polizei: Seit Tagen berichten wir über junge Polizeianwärter, die Verbindungen zu arabischen Clans haben oder in Prüfungen betrügen. Auch der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich heute mit der Berliner Polizei. Unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin verfolgt die Sitzung und gibt einen Zwischenstand.



Nach schweren Vorwürfen zu Missständen an der Berliner Polizeiakademie hatte die Opposition aus FDP, CDU und AfD die Sitzung durchgesetzt. Seit Tagen tauchen immer neue Vorwürfe zu Verwerfungen an der Ausbildungsstätte für den mittleren Dienst der Hauptstadt-Polizei auf. Demnach sollen dort Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. Die Vorwürfe landeten über Umwege oder anonym bei der Polizeispitze.

Sowohl Innensenator Andreas Geisel (SPD) als auch Polizeipräsident Klaus Kandt und Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers wiesen die Vorwürfe zurück und verwahrten sich gegen anonyme Anschuldigungen. "Niemand, der sich hier beschwert, kann etwas belegen", sagte der Polizeipräsident. Die Polizeiführung soll in vier Wochen dem Parlamentsausschuss einen detaillierten Bericht vorlegen.