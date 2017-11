Bild: SWR-Presse/Bildkommunikation

Mi 08.11.2017 | 07:45 | Interviews

- Offizieller Start der ARD Audiothek

In Karlsruhe geht am Mittwoch offiziell die neue Smartphone-App der ARD "Audiothek" an den Start. Als offene Beta-Version ist sie bereits für Android und iOS erhältlich. In der Audiothek sind hochwertige Wortinhalte als allen Radios der ARD und des Deutschlandradios ganz einfach und jederzeit auf Abruf auf dem Smartphone zugänglich. Was das rbb-Inforadio zur Audiothek beisteuert, erklärt Redaktionsleiter Alexander Krahe im Gespräch mit Martin Krebbers.