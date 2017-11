- Ein Jahr Trump: Ein verlorenes Jahr?

Zufriedenheitsbilanz



59 Prozent der Amerikaner mit Präsident Donald Trump unzufrieden.

50 Prozent geben ihm sogar eine "sehr" schlechte Note,

37 Prozent stimmen seiner Amtsführung zu.



Plus/Minus-Bilanz



Trump ist mit minus 22 Punkten in seinen Zustimmungswerten der einzige Präsident mit einer Negativ-Bilanz.



Barack Obama plus 17 und

George W. Bush plus 80.

Am schlechtesten nach Trump schnitt demnach Bill Clinton im November 1993 ab - plus 11 Punkte.



Wahlkampf-Ziele



35 Prozent sind der Meinung, Trump habe viel oder einen guten Teil erreicht

Ende Januar waren es noch 42 Prozent gewesen seien.



Die Zahl derer, die finden, dass er nicht viel oder wenig bis gar nichts geschafft habe, sei von 56 Prozent im Frühjahr auf jetzt 65 Prozent gestiegen.



Befragt wurden 1005 Erwachsene zwischen dem 29. Oktober und 1. November.



Quelle: Washington Post