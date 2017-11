- Schmidt (B90/Gr.) kritisiert Sharedeal-Tricks in Berlin

Nach den "Panama Papers" liegen nun auch die "Paradise Papers" vor; sie werden nach und nach öffentlich ausgewertet. In ihnen kann man nachlesen, wie große Konzerne und auch zahlreiche Prominente es schaffen, nur sehr wenige oder gar keine Steuern zu bezahlen. Philipp Eckstein vom NDR war an den Recherchen über diese Papiere beteiligt. Im Inforadio schilderte er, was das Spannendste an den Recherchen war: "Dieses Mal sehen wir Dokumente von einer der renommiertesten Anwaltskanzleien aus dem Geflecht von Briefkastenfirmen - und zusätzlich die Information aus 19 Handelsregistern, in die man normalerweise nicht schauen kann."