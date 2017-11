Bild: imago/Marco Govel

Di 07.11.2017 | 12:05 | Interviews

- Gefahren für die Jugend im Netz

Ein Smartphone oder Tablet bedienen kann jedes Kind. Aber technische Fertigkeit und Medienkompetenz sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Darauf weist auch wieder der Jugendmedienschutz-Index hin, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. In Auftrag gegeben hat ihn der gemeinnützige Verein "Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter". Dessen Geschäftsführer Martin Drechsler erklärte im Inforadio, wo die Gefahren lauern: "Klassischerweise sind es einerseits jugendgefährdende Inhalte - und neu hinzugekommen sind die kommunikativen Risiken sowohl der Jugendlichen untereinander, aber auch zwischen Erwachsenen und Jugendlichen".