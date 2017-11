- Sondierung: Grüne zu Kompromissen bereit

6. November: Bei CDU, FDP und Grünen kamen die Parteigremien zusammen. Auch in den Fraktionssitzungen von Union, FDP und Grünen dürfte über den Sondierungsstand berichtet werden. Am Abend trafen sich die Chef-Unterhändler aller vier Parteien: Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU), Christian Lindner und Wolfgang Kubicki (beide FDP), Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir (beide Grüne) an geheimem Ort.



7. November: Von 11.00 bis 18.00 Uhr beraten die Unterhändler in kleiner Runde über die Themenblöcke Europa, Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handel, Bildung, Forschung, Innovation, Digitales, Medien sowie Familie, Frauen, Senioren, Jugend.



8. November: Bislang sind an diesem Tag keine Sondierungstermine vorgesehen. Kanzlerin Merkel nimmt gegen Mittag das Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Am Abend hält sie in Potsdam eine Rede.



9. November: Die Sondierungen gehen in kleiner Runde von 9.00 bis 15.00 Uhr weiter. Themen sind "Innen, Sicherheit, Rechtsstaat", "Klima, Energie, Umwelt" sowie "Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Soziales".



7. bis 9. November: Steuerschätzung. Erst anschließend wissen die Sondierer relativ genau, wie viel Geld für Steuerentlastungen, Investitionen oder soziale Vorhaben zur Verfügung stehen dürfte.



10. November: Zwischen 10.00 und 15.00 Uhr tagt die kleine Runde zu "Wirtschaft und Verkehr", "Kommunen, Wohnen, Ehrenamt, Kultur, Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen" sowie "Landwirtschaft und Verbraucherschutz". Von 16.00 bis 21.00 Uhr will die große Runde der mehr als 50 Verhandler eine Zwischenbilanz des zweiten Sondierungsdurchgangs ziehen.



12. November: Geblockt für weitere Verhandlungen, falls nötig.