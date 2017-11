Bild: AP

Di 07.11.2017 | 06:25 | Interviews

- Trump besucht Seoul

"Der Mann mit der kurzen Lunte kommt zum Pulverfass" - so drastisch drückte es dpa in einer Agenturmeldung über den Besuch aus, welcher der südkoreanischen Hauptstadt Seoul heute bevorsteht: US-Präsident Trump betritt eines der wohl gefährlichsten politischen Pflaster weltweit. Als Erfinder der hohen Diplomatie wird Trump wohl kaum in die Geschichtsbücher eingehen. In Seoul bringen die Menschen ihre Befürchtung zum Ausdruck, dass der unbeliebte Präsident durch seine unbedachten Twitter-Kommentare den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea weiter anheizen könnte. Über die Stimmung vor Ort spricht Martin Krebbers mit Young-Soo Kim, Projektmanager der Hanns-Seidel-Stiftung im Büro Seoul.