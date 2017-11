- 100 Jahre Oktoberrevolution: Das schwierige Jubiläum

Die Revolution vor genau 100 Jahren in Russland markierte einen Wendepunkt in der Geschichte, der bis heute nachwirkt. Ein Grund zu feiern ist das trotzdem nicht, weder hier bei uns - und auch nicht in Russland von heute. Im Gegensatz zu den pompösen Aufmärschen zu Sowjetzeiten findet das Gedenken an das Ereignis, das die Welt veränderte, in diesen Tagen eher am Rande statt: Russland steht vor einem Jahrestag, den keiner feiern will - am wenigsten der Kreml.