Zwischen Süd- und Nordkorea herrscht seit Jahrzehnten kalter Krieg. Jedes falsche Wort könnte hier in einen atomaren Konflikt münden. Genau an diesen Ort reist nun ein Mann, der sein Wort lieber in Twitter-Zeichen misst, als an seiner zerstörerischen Wirkmacht: US-Präsident Trump ist auf Asienreise - und das sorgt in Südkorea durchaus für Nervosität, wie Young-Soo Kim von der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in Seoul bestätigt.