- Giegold: "Wir brauchen Transparenz und Mindeststeuersätze"

Der Grünen-Europa-Politiker Giegold hat Konsequenzen aus der jüngsten Enthüllung von Steuerdaten gefordert. Aus den sogenannten "Paradise Papers" geht hervor, wie Politiker, Konzerne und Superreiche Gelder in Steuer-Oasen verstecken. Dazu sagte Giegold im Inforadio, man müsse Druck auf Großbritannien ausgeüben. Nach dem Brexit sollten die Briten nur dann einen Zugang zum EU-Markt bekommen, wenn sie die Geschäftsmodelle der britischen Steueroasen beenden. Im Inforadio forderte Giegold, die künftige Bundesregierung müsse sich dafür in Brüssel stark machen.

Die "Paradise Papers" umfassen rund 13 Millionen geheime Dokumente. Sie wurden der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Aus ihnen geht hervor, wie Politiker, Großkonzerne und Superreiche Gelder in Steueroasen verstecken.



Das Bundesfinanzministerium nannte es am Montag zudem "hilfreich", wenn die Informationen aus den "Paradise Papers" der deutschen Finanzverwaltung "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt würden. Die insgesamt 13,4 Millionen Dokumente wurden der "Süddeutschen Zeitung" zugespielt und von einem internationalen Medienkonsortium ausgewertet.



Durch die "Paradise Papers" würden "Strukturen, Akteure und Nutznießer steuerlicher Parallelwelten" bekannt gemacht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Transparenz ist der Untergang jeder Steueroase." Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums kündigte eine "gründliche" Analyse der Veröffentlichungen auch zu möglichen deutschen Verbindungen an.



Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) forderte ein Schließen der Steuerschlupflöcher innerhalb der EU. Unternehmen profitierten enorm vom europäischen Wirtschaftsraum und sollten daher auch einen höheren Beitrag für das Gemeinwesen zahlen.