- Isle of Man: Steuerparadies auf Abruf

Bei den Enthüllungen der Panama Papers standen Steueroasen wie Panama, die Cayman Islands oder die britischen Jungferninseln im Mittelpunkt. Jetzt, bei den Paradise Papers, richtet sich der Blick unter anderem auf die Isle of Man. Die Insel in der irischen See ist Sitz tausender Briefkastenfirmen, mit denen Steuervermeidung betrieben wird. Allerdings dürfte sich das im März 2019 ändern, wie unser Großbritannien-Korrespondenten Thomas Spickhofen berichtet.



Der Grund für die "Beliebtheit" der Isle of Man bei Steuerflüchtlingen ist einfach: Die Insel liegt zwar mitten in der Irischen See zwischen Großbritannien und Irland, aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Aus historischen Gründen ist die Isle of Man ein "autonomer Kronbesitz". Oberhaupt ist also die Queen, aber trotzdem gehört die Insel weder zu Großbritannien noch zur EU. So wurde die Isle of Man zum Steuerparadies mitten in Europa, mit einer Einkommensteuer von höchstens 20% und einer Körperschaftssteuer von exakt Null Prozent.

Dass man diese Oasen quasi direkt vor der europäischen Haustür geparkt hat, ist manchen ein Dorn im Auge - aber natürlich nicht allen. Die Labourregierung hatte angekündigt, "viel mehr Druck" auf die ehemaligen britischen Kolonien in Übersee auszuüben, damit sie wenigstens minimale Standards einhalten. Aus dem Buckingham Palace gab es keine Reaktion - obwohl die Queen wie gesagt Oberhaupt der Isle of Man und auch der Überseegebiete ist und die selbst durch die Veröffentlichungen in die Kritik geraten ist.

Denn es wurde nachgewiesen, dass ein Teil ihrer Privat-Investments in ein Unternehmen geht, das auch auf den Bermuda-Inseln Geld "zwischengeparkt" hat.