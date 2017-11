Mo 06.11.2017 | 13:25 | Interviews

- Brandenburg bleibt dabei: Tegel wird dicht gemacht

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg sind am Montag in Potsdam zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung zusammengekommen. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) begrüßte Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die anderen Senatoren in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Zentrales Thema war der Weiterbetrieb des Flughafens Tegel. Dabei bekräftigte Woidke seine Haltung: Der Flughafen wird nach Eröffnung des BER geschlossen. Informationen dazu von unserem landespolitischen Korrespondenten Torsten Sydow.